LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Liria ka emër”/ Balluku thirrje qytetarëve në mbështetje të liderëve të UÇK-së: Bashkohemi në Tiranë për drejtësi

Lajmifundit / 16 Tetor 2025, 13:57
Aktualitet

“Liria ka emër”/ Balluku thirrje qytetarëve në

Zv.kryeministrja Belinda Balluku u ka bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestën për lirinë e liderëve të UÇK-së.

Në një postim në rrjetet sociale, ajo ka shpërndarë ajo ka shpërndarë banderolën për protestën që do të zhvillohet në datat 17 dhe 18 tetor në Rrugën e Kombit.

“Rruga e Kombit pa pagesë në datë 17 Tetor!

‘Lira ka emër – Drejtësi për çlirimtarët’, bashkohemi në Tiranë për drejtësi, dinjitet dhe të vërtetën e luftës çlirimtare të Kosovës”, shkruan zv.kryeministrja në postimin e saj.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion