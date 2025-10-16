“Liria ka emër”/ Balluku thirrje qytetarëve në mbështetje të liderëve të UÇK-së: Bashkohemi në Tiranë për drejtësi
Zv.kryeministrja Belinda Balluku u ka bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestën për lirinë e liderëve të UÇK-së.
Në një postim në rrjetet sociale, ajo ka shpërndarë ajo ka shpërndarë banderolën për protestën që do të zhvillohet në datat 17 dhe 18 tetor në Rrugën e Kombit.
“Rruga e Kombit pa pagesë në datë 17 Tetor!
‘Lira ka emër – Drejtësi për çlirimtarët’, bashkohemi në Tiranë për drejtësi, dinjitet dhe të vërtetën e luftës çlirimtare të Kosovës”, shkruan zv.kryeministrja në postimin e saj.