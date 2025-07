Ekzekutimi i Renis Dobrës/ Njëri nga të arrestuarit, dëshmitar okular i vrasjes së Azem Hajdarit

Petrit Çakrri, njëri nga personat e arrestuar për mbytjen e Renis Dobrës pak ditë më parë në Liqenin e Shkopetit, është edhe dëshmitar i vrasjes së Azem Hajdarit.

Ai rezulton të jetë një prej dëshmitarëve okularë i vrasjes së ish deputetit të Partisë Demokratike, Azem Hajdari, mbrëmjen e 12 shtatorit 1998.

Çakrri u arrestua në Lekbibaj të Tropojës, ndërsa për këtë ngjarje u prangos edhe Fatjon Bushgjoka në Tiranë.

23-vjeçari u raportua i zhdukur mbrëmjen e 8 korrikut, ndërsa trupi i pajetë i tij u gjet pranë liqenit të Shkopetit.

I riu është dhunuar, mbytur me litar dhe më pas trupi i pajetë është hedhur së bashku me makinën me të cilën lëvizte drejt liqenit të Shkopetit. Deri më tani pista ku po punon policia, dyshohet ajo e prishjes së pazareve të drogës.

