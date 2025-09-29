LEXO PA REKLAMA!

Lëndë plasëse servisit të makinave në Fushë-Krujë

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 09:59
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Luz, në Fushë-Krujë, ku një servis makinash është dëmtuar nga një lëndë plasëse.

Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së dielës dhe pronari i servisit me inicialet A.G. ka njoftuar autoritetet për dëmin e shkaktuar në qepenin e servisit.

Grupi hetimor vijon punën intensive për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve të ngjarjes, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave që çuan në këtë akt.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.

