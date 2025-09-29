LEXO PA REKLAMA!

Bie nga ballkoni i dhomës ku po qëndronte në Tiranë, 52-vjeçari gjerman dërgohet në spital

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 09:50
Bie nga ballkoni i dhomës ku po qëndronte në Tiranë,

Një shtetas gjerman është rrëzuar aksidentalisht nga ballkoni i një ambienti ku po qëndronte në kryeqytet.

Policia bën me dije se menjëherë i kanë ardhur në ndihmë shërbimet mjekësore, dhe është transportuar në spital.

Pas marrjes së trajtimit të nevojshëm, 52-vjeçari ka lënë ambientet e spitalit.

“Më datë 29.09.2025, në rrugën “Jordan Misja”, dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht nga ballkoni i dhomës ku ishte akomoduar shtetasi gjerman U. K., 52 vjeç. Pas marrjes së ndihmës mjekësore, ai doli nga spitali”, thuhet në deklaratën e policia.

