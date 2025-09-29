LEXO PA REKLAMA!

Mblidhet sot Kuvendi, çfarë pritet të diskutohet, ja rendi i ditës

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 09:24
Politikë

Këtë të hënë pritet të mbahet seanca e radhës plenare në Kuvendin e Shqipërisë.

Seanca e cila do të nisë në orën 13:00, do të ketë në fokus miratimin e procesverbalit të seancës së kaluar, ku u votua përbërja e 11 Komisioneve Parlamentare.


Rendi i ditës i seancës plenare është si më poshtë:

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 24.9.2025.
2. Njoftime.

III. Ngarkohen shërbimet e Kuvendit për publikimin e rendit të ditës të seancës plenare, njoftimin e anëtarëve të Kuvendit me anë të mjeteve të komunikimit elektronik, si dhe përgatitjen e dokumentacionit parlamentar që do të shqyrtohet.

 

Mblidhet sot Kuvendi, çfarë pritet të diskutohet, ja rendi i

 

Në sallë pritet të jenë edhe Gazment Bardhi dhe Fidel Kreka, të cilët u përjashtuan për 10 ditë nga seancat për shkak të kaosit të krijuar më 18 shtator.

Në seancën e kaluar 24 shtator,  opozita dhe mazhoranca  miratuan me 94 vota pro kryetarët dhe anëtarët e komisioneve të përhershme parlamentare.

