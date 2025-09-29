LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lajm i trishtë! Ndahet nga jeta sopranoja Luiza Çako, nëna e kantautorit Pirro Çako!

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 09:38
Showbiz

Lajm i trishtë! Ndahet nga jeta sopranoja Luiza Çako, nëna e

Sopranoja e njohur Luiza Çako (Papa), bashkëshortja e legjendës së muzikës operistike Gaqo Çako, ka ndërruar jetë, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në skenën shqiptare.

Luiza Çako ka pasur një karrierë të gjatë dhe të pasur në muzikën klasike, ku është vlerësuar për zërin e saj të veçantë dhe interpretimet me ndjeshmëri të lartë artistike.

Ajo ka interpretuar në një sërë veprash të repertorit operistik shqiptar dhe ndërkombëtar, duke lënë gjurmë në kulturën tonë.

Ajo ishte bashkëshortja e të ndjerit Gaqo Çako, një prej ikonave të operës shqiptare, dhe nëna e kantautorit të njohur Piro Çako, i cili ka ndjekur gjurmët e prindërve të tij në muzikë, duke ndërtuar një karrierë të suksesshme në muzikën moderne shqiptare.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion