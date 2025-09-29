Lajm i trishtë! Ndahet nga jeta sopranoja Luiza Çako, nëna e kantautorit Pirro Çako!
Sopranoja e njohur Luiza Çako (Papa), bashkëshortja e legjendës së muzikës operistike Gaqo Çako, ka ndërruar jetë, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në skenën shqiptare.
Luiza Çako ka pasur një karrierë të gjatë dhe të pasur në muzikën klasike, ku është vlerësuar për zërin e saj të veçantë dhe interpretimet me ndjeshmëri të lartë artistike.
Ajo ka interpretuar në një sërë veprash të repertorit operistik shqiptar dhe ndërkombëtar, duke lënë gjurmë në kulturën tonë.
Ajo ishte bashkëshortja e të ndjerit Gaqo Çako, një prej ikonave të operës shqiptare, dhe nëna e kantautorit të njohur Piro Çako, i cili ka ndjekur gjurmët e prindërve të tij në muzikë, duke ndërtuar një karrierë të suksesshme në muzikën moderne shqiptare.