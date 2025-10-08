Kërcënohet avokati pas procesit të divorcit, shpallet në kërkim 56-vjeçari
Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 11:15
Aktualitet
Një avokat është kërcënuar nga një qytetar në Tiranë.
Sipas policisë, 56-vjeçari ka kanosur nëpërmjet thirrjeve telefonike, avokatin që ka përfaqësuar ish-bashkëshorten e tij, gjatë procesit gjyqësor për zgjidhjen e martesës.
“Shpallëm në kërkim shtetasin S. A., pasi dyshohet se ka kanosur nëpërmjet thirrjeve telefonike, avokatin që ka përfaqësuar ish-bashkëshorten e tij, gjatë procesit gjyqësor për zgjidhjen e martesës. Punohet për kapjen e shtetasit S. A.”-njofton policia.