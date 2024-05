Lajçak: Jam i sigurt se mund të arrihet marrëveshje për “Dinarin”

Përfaqësuesi i BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, është shprehur optimist se vendet do të arrijnë marrëveshje sa i përket çështjes së dinarit, pasi u shpreh se një takim i radhës do të mbahet këtë javë. Ai tha se nga Kosova dhe Serbia do të kërkojë kompromis.

Këto detaje Lajçak i ka dhënë në një postim në profilin e tij në Facebook, teksa ka njoftuar për aktivitetet e tij që zhvilloi javën që lam pas dhe ato që e presin këto ditë.

Postimi i tij i plotë:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sapo kam nisur udhëtimin tim për në Helsinki pas një jave të ngarkuar në SHBA. Nga Uashingtoni në Nju Jork, u angazhova në diskutime të thella të rëndësishme dhe të dobishme me zyrtarë në Departamentin e Shtetit, Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe Kombet e Bashkuara. Për më tepër, kam pasur biseda interesante me ambasadorë vendas, grupe të ekspertëve dhe grupe të shoqërisë civile. Është e paçmueshme të shkëmbejmë njohuri, të diskutojmë për marrëdhëniet BE-Ballkani Perëndimor dhe të përafrojmë këndvështrimet tona për situatën në rajon.

Ndalesa tjetër: Helsinki për konsultime dypalëshe. Më vonë këtë javë, do të jem nikoqir i kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë për diskutime që synojnë gjetjen e një zgjidhjeje të përkohshme të qëndrueshme për ata që preken nga rregullorja e BQK-së për operacionet me para të gatshme. Jam i sigurt se një marrëveshje mund të arrihet, por do të kërkojë fleksibilitet dhe kompromis nga të dyja palët.