Kushtetuesja rrëzoi dekretin e Presidentit për Tiranën, ish-kreu i KQZ tregon se çfarë do të ndodhë me zgjedhjet

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 15:55
Zgjedhjet në Tiranë mund të zhvillohen pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese më 31 tetor për ankimimin e Erion Veliajt rreth shkarkimit nga Këshilli Bashkiak dhe Këshilli i Ministrave, ose do të shtyhen deri kur të jenë ato të radhës më 2027, sipas mandatit.

Kështu u shpreh sot ish-kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kristaq Kume, që tregoi dhe rrugën ligjore dhe elektorale që do ndjekë procesi për kryeqytetin pas rrëzimit të dekretit të presidentit Bajram Begaj për zgjedhjet e pjesshme të 9 Nëntorit.

“Më 31 tetor do të nisë shqyrtimi gjyqësor i padisë së Veliajt lidhur me shkarkimin e tij, dhe në varësi të vendimit që do të marrë gjykata, janë të mundshëm dy skenarë: zhvillimi i zgjedhjeve të reja pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese ose mosmbajtja e zgjedhjeve, duke e lënë gjendjen aktuale të pazgjidhur deri në zgjedhjet e radhës në vitin 2027”, tha mes të tjerash Kume, në studion e “News24”.

Por sipas tij, “ai dëshiron që Bashkia e Tiranës të mos mbetet pa kryetar”.

Por përse e rrëzoi Kushtetuesja kreun e shtetit? Sipas Kumes, Presidenti duhet të kishte vlerësuar edhe Nenin 115 të Kushtetutës, por ai e anashkaloi, duke vlerësuar vetëm çështjen ligjore dhe nismën e Këshillit të Ministrave me vakancën e shpallur.

“Vendimi i Kushtetueses u bë për të pezulluar dekretin presidencial dhe është një veprim parandalues, që synon të shmangë pasoja të pariparueshme, për sa kohë ende nuk është gjykuar padia e bërë nga ish-kryebashkiaku Erion Veliaj kundër vendimit për shkarkimin e tij. Kushdo që bën një padi, e shoqëron atë me kërkesën që të mos veprohet derisa të merret një vendim gjyqësor. Në këtë rast, Gjykata Kushtetuese vendosi pezullimin e dekretit të Presidentit për zgjedhjet në Tiranë për të mbrojtur nga pasoja të mundshme të pariparueshme, duke qenë se ende nuk është shqyrtuar ankimimi i Veliajt,” u shpreh Kume.

Kume theksoi se situata e krijuar është komplekse dhe ka nevojë për zgjidhje të kujdesshme institucionale, duke respektuar procedurat ligjore dhe vendimet e gjykatës si autoriteti më i lartë interpretues i Kushtetutës.

