LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shqipëria ndër vendet e para në Anketën e Mësimdhënies, Rama: Ndihemi krenar, 85% e kanë zgjedhur vetë këtë profesion

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 15:29
Aktualitet

Shqipëria ndër vendet e para në Anketën e

Kryeministri Edi Rama mori pjesë sot në prezantimin e raportit të OECD për rezultatet e TALIS, Anketës Ndërkombëtare të Mësimdhënies dhe të Nxënit, ku Shqipëria renditet ndër vendet e para.

Gjatë fjalës së tij, Rama tha se ndihet krenar për të gjithë mësuesit e Shqipërisë.

“Kemi dalë me rezultat domethënës pozitiv ne këtë anketë, në një grup vendesh që nuk janë vende të dorës së dytë”, tha Rama, teksa theksoi se anketa ka treguar se 85% e mësuesve e kanë zgjedhur vetë mësimdhënien si vokacion dhe profesion.

Edi Rama: Ndihemi krenar për të gjithë mësuesit e Shqipërisë. Kemi dalë me rezultat domethënës pozitiv ne këtë anketë, në një grup vendesh që nuk janë vende të dorës së dytë.

E bëjnë si një punë që ashtu si kundër reflektohet në anketim 85% e mësuesve e kanë zgjedhur mësimdhënies si vokacion dhe profesion.

Dua të shtoj se mbështetja e mësuesve të rinj, ulja e ngarkesës së punës dhe mundësisë për të marrë frymë dhe për të punuar më lehtësisht dhe përfshirja e AI në praktikat e klasës janë objektiva që duhet t’i ndjekim bashkërisht.

Ka një shqetësim që ne nuk na gjen të papërgatitur, por që reflektohet në anketim se një pjesë e mësuesve të rinj ata nën 30 vjeç raportojnë se mund ta lënë profesionin nëse nuk do ndihen të mbështetur dhe të motivuar mjaftueshëm.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion