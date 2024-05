Kush është njeriu kyç në tragjedinë e Shkodrës që do merret në pyetje? Do të zbulojë nëse Alma Arrazi...

Ngjarja tragjike e ndodhur në Shkodër ku në lumin Bunë u gjetën trupat e Alma Arrazit dhe tre fëmijëve të saj të mitur, vijon të mbetet e pazbardhur.

Gazetari Teodor Gjerga tha se pista e vetëvrasjes është pista e vetme e hetimit nga të dhënat e gjetura deri më tani. Ai tha gjithashtu se pritet që të thirret për të dhënë edhe një herë dëshminë e saj kunata e Alma Arrazit, e cila mund të jetë personi kyç në zbardhjen e kësaj ngjarje të dhimbshme, pasi ajo është edhe kontakti i fundit që pa gjallë Almën dhe tre fëmijët.

“Ajo që pritet me interes është nëse do të pranohet apo jo që trupi i Almës do të prehet në Durrës, apo do të varroset pranë tre fëmijëve të saj që kanë ndërruar jetë. Gjithashtu pritet që të merret edhe një herë në pyetje kunata, e cila është personi i fundit që e ka takuar Almën.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ajo mund të jetë personazhi kyç që nëse ka diçka të re për të dëshmuar mund të ndikojë shumë në alibinë apo në historinë që kemi mësuar deri më tani për mënyrën se si i ka dhënë fund jetës Alma Arrazi, nëse dëshmia e saj nuk ndryshon, pistë kryesore do të vijojë të mbetet versioni zyrtar”,-tha gazetari në euronews.