Eurovision: Filloi gjysmëfinalja e parë – Qipro garon në vendin e parë

Gjysmëfinalja e parë e Eurovizionit të këtij viti në Malmö të Suedisë filloi të transmetohet drejtpërdrejt nga ERT.

15 shtete do të pretendojnë vendin e tyre në finalen e madhe që do të zhvillohet të shtunën më 11 maj dhe mes tyre sot është Qiproja me Silia Kapsis dhe këngën “Gënjeshtar” që do të garojë në vendin e parë.

Favoriti i madh i Eurovizionit të sivjetshëm, d.m.th., Baby Lasagna kroate , do të shfaqet në gjysmëfinalen e parë .

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Fituesi i vitit të kaluar (Suedia) dhe vendet e Big-5 (Gjermania, Franca, Italia, Spanja dhe Britania e Madhe) kualifikohen automatikisht në finalen e madhe më 11 maj, por do të shfaqen në gjysmëfinale si pjesë e shfaqjes.

Vendet e mëposhtme konkurrojnë në gjysmëfinalen e parë (sipas renditjes së paraqitjes)

1. Qipro

2. Serbia

3. Lituani

4. Irlandë

5. Ukraina

6. Polonia

7. Kroacia

8. Islanda

9. Sllovenia

10. Finlanda

11. Moldavia

12. Azerbajxhani

13. Australia

14. Portugalia

15. Luksemburgu