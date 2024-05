“Ti sot nxore fytyrën tënde”, përplasje e fortë mes Ori Nebiajt dhe Jul Dedës

Egla: Nuk e kam sjellë historinë time në shtëpi, nuk do të thotë që kjo grua nuk ka tentuar. Mijëra gra atje jashtë janë duke tentuar të bëjnë fëmijë, por nuk janë të gjitha shterpa

Juli: Duhet të jesh mirënjohëse që nuk kanë dalë ato që ke thënë ti

Egla: Jam duke plas. Sot u ula duke e lënë pas pas shpinës, më ka akuzuar se më ka rënë me kokë. Kjo është e turpshme. Me falni për emotivitetin.

Ori: Dua ti rikujtoj dhe njëherë banorëve që i shohim 24 orë dhe ia themi njëherë. Njerzit kanë parë çfarë ka bërë njëri dhe tjetri. Eglës ia kemi parë fytyrën që herët, e ka treguar në të gjitha debatet, e kemi kritikuar, ka marrë zarf të zi. Në këtë përballjen e titanëve, nuk prisja të dëgjoja një debat kaq denigrues. Fytyra e asaj që nuk kishim parë, i përket Julit jo Eglës. Me fjalorin denigrimin. Ty që dua të shoh në finale si mbret nuk më pelqën që mbrohesh me këtë nivel. Në këtë pikë ku luajmë me finalen dhe Juli pati irritim dhe nuk pushonte. Unë mendoj se Eglën e sheh si konkurrente të fortë. Fakti që Egla ia doli në këtë debat. Ato gjërat për mua janë të rënda, seksi nuk na bën as të jemi më të mirë as të jemi më të këqinj në jetë

Juli: Të përmendi gru e gocë këtu brenda?

Ori: I the masturbimi nuk është ofendim, atëherë ça problemi ka? Nuk të bën ty nder, jo Eglës. Nëse do opinionin tim, ti e ke vërtetuar që nuk je. Ti mos nxirr nëse do të tregosh që je njeri i madh.

Juli: Po thu një gjë që nuk ka lidhje fare. Çfarë mendimi ju kur kjo i thotë publikut që më voton mua fënd.