Kush është Dritan Gjika, mbreti i kokainës në banane, mik me presidentin e Ekuadorit

Një kartel ndërkombëtar i trafikut të drogës që vepron midis Costa del Sol dhe Ekuadorit është shkatërruar në një 'mega-operacion' që kapi 3.2 ton kokainë.

Policia kreu 21 bastisje në Spanjë, me zonat e Marbella dhe Malaga më të spikaturat, ndersa kërkime të mëtejshme u zhvilluan në Barcelonë, Valencia, Sevilla, Granada dhe Cadiz.

Njëkohësisht, përtej Atlantikut, policia ekuadoriane kontrolloi 56 lokacione në të gjithë vendin.

Operacioni i adresohej asaj qe mediat e quajne si mafies shqiptare që kishte arritur të kapte linjen kryesore ne burim te kokaines në Ekuador për të përmbytur Evropën me lende narkotike qe vinte edhe nga Kolumbia.

Operacioni policor nderpreu planin e bandes qe synonte të importonte të paktën 3.2 ton kokainë ne portet e Spanjës të fshehur mes bananeve, duke përfituar nga pozicioni i Ekuadorit si eksportuesi numër një në botë i ketyre frutave.

Mbi 30 anëtarë të grupit të krimit ndërkombëtar, të drejtuar nga "mbreti" i dyshuar Dritan Gjika, 48 vjeç, janë arrestuar, ndërsa 12 janë prangosur në Spanjë.

Dritan Gjika, i cili u vendos në Ekuador në vitin 2013, ishte ndër 18 anëtarët e dyshuar të kartelit të arrestuar në vendin e Amerikës së Jugut.

Ai cili dyshohet se mbikëqyrte prodhimin e kokainës në laboratorët kolumbianë të drogës, kishte lidhje të errëta biznesi me presidentin ekuadorian të fajësuar, Guillermo Lasso.

Të arrestuarit e tjerë janë nga Argjentina, Shqipëria dhe Kolumbia – madje edhe deri nga Kina.

Operacioni gjithëpërfshirës ka bërë që autoritetet në Spanjë të sekuestrojnë një numër të vilave dhe pronave luksoze me vlerë mbi 13 milionë euro.

Pasuritë e paluajtshme luksoze të llojit që përhapen rreth Marbella dhe Costa del Sol kanë qenë prej kohësh një mjet kyç për të pastruar paratë e narko-ve.

Sipas autoriteteve ekuadoriane, bashkëpunimi kompleks kriminal përfshinte transportin e kokainës së rritur dhe kultivuar në Valle del Cauca në Kolumbi në portin e Guayaquil në Ekuador.

Prej aty do të fshihej me dinakëri mes dërgesave me banane dhe do të ngarkohej në anije mallrash të destinuara për në portin e Malagës dhe pika të tjera hyrëse në Evropë.

Përveç përpjekjeve logjistike, karteli ishte i përfshirë në pastrimin e parave me shumicë si pasojë e të ardhurave nga droga, që mendohet të jetë rreth 32 milionë euro.

I pa kënaqur me lëvizjen e sasive të mëdha të kokainës, karteli kishte gjithashtu një rrjet të gjerë biznesesh dhe kompanish të para për të maskuar këto flukse parash.

Willian Villarroel, drejtori kundër narkotikëve i Policisë Nacional të Ekuadorit, tha se grupi përdori gjashtë kompani në Ekuador dhe katër në Spanjë për të vendosur drogën midis dërgesave të bananeve.

“Ata kishin një aktivitet të madh tregtar përmes të cilit lehtësonin pastrimin e parave,” tha ai në një konferencë për shtyp.

Pavarësisht se arriti të mbante një dosje të pastër kriminale në Ekuador që kur mbërriti në vend, bosi shqiptar i krimit Dritan Gjika ngriti dyshime me operacionet e tij të biznesit.

Një hetim dyvjeçar zbuloi pozicionin e tij në krye të prodhimit dhe logjistikës në Amerikën e Jugut, duke mbikëqyrur jo vetëm prodhimin, por edhe ekipet që dërgonin kokainën në portet e Ekuadorit.

Emri i tij u bë i njohur pas lidhjes së tij me biznesmenin e vrarë Ruben Cherres, trupi i të cilit u gjet me shenja torturash në Santa Elena, në bregdetin e Ekuadorit.

Cherres ishte mik i kunatit të ish-presidentit të korruptuar Guillermo Lasso, Danilo Carrera.

Ai ishte gjithashtu, dëshmitar kyç i gatshëm të investonte në një rrjet biznesesh të dyshuara se mbronin fluksin e parave të drogës, disa prej të cilave u drejtuan në zyrën e Lasso.

Operacioni që po vazhdon ka sekuestruar më shumë se 400 mijë euro para të gatshme, një numër i madh pronash, automjete të nivelit të lartë dhe pasuri të ndryshme financiare.

Të hënën, policia njoftoi arrestimin e një zyrtari të lartë të portit të Malagës, i cili vepronte si 'njeriu i brendshëm' për një tjetër kartel kokaine.

Kreu i Njësisë së Analizës së Riskut të portit ishte pjesë e një operacioni kontrabandë që kontrollonte efektivisht skanerin e inspektimit të drogës në objekt 'për një vit e gjysmë'.

Dhe vetëm javën e kaluar, një mbret i madh holandez-maroken i kokainës u arrestua në Marbella pas një ndjekjeje prej vitesh nga policia.

Ai ishte vëllai i bosit famëkeq të krimit Samir 'Scarface' Bouyakhrichan, i cili u qëllua për vdekje jashtë një lokali Benahavis në 2014./lajmifundit.al