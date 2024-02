Sondazhi i fundit nga amerikanët, ja cila parti fiton nëse zgjedhjet do mbaheshin tani

Nje sondazh i publikuar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan se fundi ka dhene edhe njehere nje ide mbi mbeshtetjen aktuale ndaj partive politike ne Shqiperi.

Pyetja qe u eshte drejtuar qytetareve eshte, nese zgjedhjet do mbaheshin te dielen e ardhshme, per cilen parti d ote votonit?

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sipas sondazhit, nese zgjedhjet zhvillohen tani, Partia Socialiste do te fitonte pasi mbeshtetet nga 47 per qind e qytetareve.

Ne vend te dyte, renditet Partia Demokratike me vetem 17 per qind.

Ne vend te trete renditet Partia socialdemokrate me 2 per qind dhe Shqiperia Behet e Adriatik Lapajt, me nje per qind.

10 per qind e qytetareve kane thene se nuk do te votojne.

Nderkohe, sipas sondazhit, 9 per qind kane refuzuar te pergjigjen dhe 9 per qind te tjere kane thene se nuk e dine ke do te mbeshtesin nese shkojne te votojne.

Sondazhi eshte realizuar ne periudhen nentor-dhjetor 2023.

Sipas tij, mbeshtetja e qytetareve ndaj SPAK eshte rritur bashke me besimin e tyre, ndersa 86 per qind e qytetareve shprehen se problem eshte korrupsioni./lajmifundit.al