I mituri i vuri zjarrin vendgrumbullimit të mbetjeve në Mat dhe dogji sipërfaqe me bimësi, nën hetim 14-vjeçari
Një 14-vjeçar dyshohet se ndezi zjarr në vendgrumbullimin e mbetjeve në fshatin Shoshaj, Mat, flakët përhapën jashtë kontrollit dhe dogjën një sipërfaqe toke me shkurre.
Policia vendore konfirmoi ngjarjen dhe identifikimin e autorit pas hetimeve të kryera.
“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mat referuan materialet në Prokurori për 14-vjeçarin, pasi dyshohet se ndezi zjarr në vendgrumbullimin e mbetjeve dhe përhapja e flakëve shkaktoi dëme në sipërfaqen toke me shkurre,” tha policia.
Hetimet e mëtejshme i kaluan Prokurorisë së Dibrës, e cila do të zbardhë dinamikën dhe shkaqet e ngjarjes. Autoritetet po verifikojnë gjithashtu nëse ngjarja ishte aksidentale apo qëllimshme.
Ngjarja vjen pas një rasti të ngjashëm dje në Shashicë të Vlorës, ku zjarri në vendgrumbullimin e mbetjeve mori përmasa të mëdha dhe shkaktoi dëme të konsiderueshme, duke kërkuar ndërhyrje edhe nga ajri dhe toka.