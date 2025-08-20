LEXO PA REKLAMA!

I mituri i vuri zjarrin vendgrumbullimit të mbetjeve në Mat dhe dogji sipërfaqe me bimësi, nën hetim 14-vjeçari

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 12:07
I mituri i vuri zjarrin vendgrumbullimit të mbetjeve në Mat dhe dogji

Një 14-vjeçar dyshohet se ndezi zjarr në vendgrumbullimin e mbetjeve në fshatin Shoshaj, Mat, flakët përhapën jashtë kontrollit dhe dogjën një sipërfaqe toke me shkurre.

Policia vendore konfirmoi ngjarjen dhe identifikimin e autorit pas hetimeve të kryera.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mat referuan materialet në Prokurori për 14-vjeçarin, pasi dyshohet se ndezi zjarr në vendgrumbullimin e mbetjeve dhe përhapja e flakëve shkaktoi dëme në sipërfaqen toke me shkurre,” tha policia.

Hetimet e mëtejshme i kaluan Prokurorisë së Dibrës, e cila do të zbardhë dinamikën dhe shkaqet e ngjarjes. Autoritetet po verifikojnë gjithashtu nëse ngjarja ishte aksidentale apo qëllimshme.

Ngjarja vjen pas një rasti të ngjashëm dje në Shashicë të Vlorës, ku zjarri në vendgrumbullimin e mbetjeve mori përmasa të mëdha dhe shkaktoi dëme të konsiderueshme, duke kërkuar ndërhyrje edhe nga ajri dhe toka.

