Mekaniku humb jetën gjatë punimeve në Ujëmbledhësin e Bllacës, nën akuzë drejtuesi teknik i kompanisë

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 11:57
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në kantierin e ujëmbledhësit të Bllacës në Bulqizë, ku mekaniku A.P., nga Tirana, humbi jetën gjatë kryerjes së punimeve.

Pas ngjarjes, drejtuesi teknik i kompanisë, 70-vjeçari, u vuri nën akuzë për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë.

Policia e Dibrës njoftoi se menjëherë pas incidentit nisi hetimet në vendngjarje dhe kreu veprimet proceduriale për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Bulqizë referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi për veprën penale “shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë”, për A. H., 70 vjeç, banues në Tiranë, drejtues teknik i subjektit që kryen punimet në kantierin e ndërtimit të ujëmbledhësit të kanalit të Bllacës, pasi dje, gjatë punës, është dëmtuar A. P., 68 vjeç, banues në Tiranë, mekanik në këtë subjekt, i cili për pasojë ka humbur jetën në spital”, bëri me dije policia vendore.

Në pyetje po merren të gjithë personat që kanë dijeni, teksa pritet edhe ekspertiza mjeko-ligjore dhe ekspertimi për vendin ku ndodhi ngjarja.

