“Ku po e kalon vapën Beni?”/ Artan Hoxha nxjerr foton: Kush është më “plehra” nga ata që vodhën paratë

Gazetari Artan Hoxha ka publikuar ditën e sotme në llogarinë e tij në "Facebook" një foto nga vendi ku supozohej që duhet të ishte ngritur inceneratori për djegien e plehrave.



Siç ai shkruan bëhet fjalë për qytetin e Elbasanit, teksa shton ndër të tjera se jo vetëm që nuk ka incenerator, por tashmë është një grumbull i madh plehrash.

Reagimi i plotë:

Ndersa mileti merret me çeshtjen se, “ku po e kalon vapen Beni”, stoku i plehrave në Elbasan vazhdon te ngrihet sa nje mal…

Apo nuk paska marre edhe formen e Malit te Tomorrit kur e shikon nga Belshi….

Jo per gje, po na kane thene se, Elbasani jo vetem qe ka incenerator, por e ka marre në dorezim dhe bashkia….

Deri sa ta zgjidhim kete punen, “kush eshte me “plehra” nga ata qe vodhen parate e inceneratoreve per djegien e plehrave”, si do t’ia bejme me malin e plehrave në Elbasan, qe vetem rritet dhe rritet???!!!



Ah se harrova!!!

Nje apel sherbimit zjarrfikes te Elbasanit.



Qendroni ne gatishmeri.

Nga çasti ne çast, nje zjarr i madh mund te perpiqet te zvogeloje sa te jete e mundur, malin e plehrave qe dallohet nga Graceni….



Foto taze nga vendgrumbullimi i plehrave në Elbasan, i cili po konkuron denjesisht me peisazhin perreth….