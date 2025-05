Kryente marrëdhënie seksuale me të mitur, arrestohet 32-vjeçari nga Shijaku (EMRI)

Një person është arrestuar ditën e sotme në Shijak, i cili ka qenë i shpallur në kërkim që prej nëntorit të 2024-ës.

Sipas njoftimit të policisë, mësohet se 32-vjeçari Fatjon Hoxha është dënuar me 10 vite burgim për për veprën penale "Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14-18 vjeç".

Njofitmi i policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit Shijak, në vijim të kontrolleve të kryera bazuar në inteligjencën policore, për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, kapën dhe ndaluan shtetasin Fatjon Hoxha, 32 vjeç, banues në Shijak.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm, me vendimin e datës 21.11.2024, e ka dënuar me 10 vjet burgim, për veprën penale "Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14-18 vjeç.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.