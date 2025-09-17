Dasmë 500 mijë euro me para të fituara me korrupsion? Reagon djali i Jozefina Topallit, tregon ‘faturat’ e ceremonisë dhe kush i pagoi
Ka reaguar djali i Jozefina Topallit, Genar Topalli ka reaguar pas aludimeve në rrjet për çmimin e dasmës së tij 500 mijë euro apo deklaratës nga ish-partnerja se ‘mund të jenë para ndoshta të vjedhura në fonde publike’.
Ai shprehet se dasma ka pasur një kosto normale, ndërsa shton se është financuar prej tij, bashkëshortes Cindy Marina dhe prindërve të saj, të cilët jetojnë prej shumë vitesh në SHBA dhe kanë disa biznese.
Reagimi i plotë:
Të dashur miq, familjarë dhe të njohur,
Më 13 shtator 2025 përjetova ditën më të bukur të jetës sime: u kurorëzova me Cindy Marina.
Edhe pse nuk kemi asnjë detyrim të japim shpjegime për jetën private, dua ta bëj këtë reagim për transparencë. Ceremonia u zhvillua në Bazilikën e Shën Marisë, te Altari i Qiejve – një bekim i madh shpirtëror, për të cilin, siç dihet, nuk ka pagesë, por vetëm një donacion simbolik.
Më pas, darka u mbajt në një ambient në Romë, me kosto që nuk kalon shpenzimet e zakonshme të një dasme në Shqipëri (çdokush mund ta verifikojë lehtësisht me një kërkim të thjeshtë në Google). Gjithçka është menduar, organizuar dhe financuar prej meje dhe Cindy-t, me mbështetjen e prindërve të saj.
Ne jetojmë e punojmë në SHBA, ku drejtojmë së bashku biznesin tonë në fushën e transportit, ndërsa Cindy, përveç angazhimeve të tjera, menaxhon një nga klubet më të mëdha të volejbollit në Kaliforninë Jugore, në pronësi të familjes së saj.
Prindërit e Cindy-t jetojnë në SHBA prej afro 30 vitesh dhe sot kanë ndërtuar biznese të suksesshme në fushën e transportit dhe të sportit, me mbi 150 të punësuar.
Ky sqarim bëhet vetëm për të shmangur çdo keqkuptim dhe për të hedhur poshtë komentet me shifra krejtësisht të pavërteta e spekulative.
Falënderoj me zemër të gjithë ju që na uruat në këtë ditë të shenjtë për familjen tonë.
Me respekt,
Genar Topalli