Ilir Beqaj me pranga para gjykatës, kërkesa e papritur e avokatëve shtyn seancën

Tirane - Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj doli sot pas gjyqtares Rudina Palloj, pak orë pasi prokurorja Elida Kaçkini kërkoi masë arrest me burg ndaj tij.

Seanca për verifikimin e kushteve të masës ka nisur në orën 09:30 në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Gjyqi u shty pasi avokatet kerkuan kohe per tu njohur me dosjen nderkohe qe seanca e radhës do të zhvillohet në orën 12:30.

Ilir Beqaj, ish-ministër i Shëndetësisë dhe ish-drejtor i Përgjthshëm i SPAK u arrestua për abuzim me fondet e Bashkimit Europian.

I prangosur për korrupsion dhe mos deklarim të të ardhurave duke fshehur pronësinë e restorant Gzona, dhe të një automjeti, ish-funksionari Beqaj dyshohet se bashkëpunoi me koordinatorin e projektit Eusair Ermal Kurtulaj, (edhe ky nën arrest me burg), për prokurimet fiktive dhe në kundërshtim me kontratat e ndihmës së BE.

SPAK e akuzon Ilir Beqajn se ka investuar gati 21.411 euro dhe 4 milionë lekë, përmes blerjes së aseteve, dhe 34.783 euro i ka raportuar në formën e shpenzimeve, duke mos i deklaruar ato si hua ndaj shoqërisë. Interesat e tij në restorantin “Gzona”, prokurorja Elida Kackini thotë se ish-kreu i SPAK i ushtroi nëpërmjet Kurtulaj.