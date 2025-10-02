LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksident i rëndë në Bilisht-Kapshticë, përplasen dy automjete, humb jetën pasagjerja (EMRI)

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 12:13
Aktualitet

Aksident i rëndë në Bilisht-Kapshticë, përplasen dy

Një aksident i rëndë ka ndodhur pak më parë në aksin Bilisht-Kapshticë.


Policia njofton se dy mjete janë përplasur me njëra-tjetrën ndërsa mësohet se ka humbur jetën një 41-vjeçare.

Viktima është identifikuar si Erjola Sinani.

Devoll/Informacion paraprak

Rreth orës 11:30, në aksin rrugor “Bilisht-Kapshticë”, automjeti me drejtuese shtetasen A. Sh. është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin D. K.


Si pasojë ka humbur jetën pasagjerja në automjetin që drejtohej nga shtetasja A. Sh., shtetasja E. S., 41 vjeçe.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion