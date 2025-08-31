Korçë/ Drejtonte automjetin në gjendje të dehur dhe përplaset me një makinë tjetër, plagoset një pasagjere
Rastet e aksidenteve kur drejtuesit e automjeteve janë në gjendje të dehur janë shtuar kohët e fundit, ku fatkeqësisht, ka pasur edhe viktima.
Rasti i fundit vjen nga qarku i Korçës, ku një 48 vjeçar në gjendje të dehur, është përplasur me një mjet tjetër, fatmirësisht kësaj here pa pasoja fatale jete. është plagosur lehtë një pasagjere.
Njoftimi i policisë:
U. S., 48 vjeç, banues në Durrës, u shoqërua në polici, pasi automjeti që drejtonte në gjendje të dehur është përplasur me një automjet tjetër që drejtohej nga shtetasi A. S., 40 vjeç. Si pasojë e përplasjes, ngeli e dëmtuar lehtë një pasagjere që ndodhej në mjetin që drejtohej nga 40-vjeçari.