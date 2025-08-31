LEXO PA REKLAMA!

Korçë/ Drejtonte automjetin në gjendje të dehur dhe përplaset me një makinë tjetër, plagoset një pasagjere

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 12:52
Aktualitet

Rastet e aksidenteve kur drejtuesit e automjeteve janë në gjendje të dehur janë shtuar kohët e fundit, ku fatkeqësisht, ka pasur edhe viktima.

Rasti i fundit vjen nga qarku i Korçës, ku një 48 vjeçar në gjendje të dehur, është përplasur me një mjet tjetër, fatmirësisht kësaj here pa pasoja fatale jete. është plagosur lehtë një pasagjere.

Njoftimi i policisë:

U. S., 48 vjeç, banues në Durrës, u shoqërua në polici, pasi automjeti që drejtonte në gjendje të dehur është përplasur me një automjet tjetër që drejtohej nga shtetasi A. S., 40 vjeç. Si pasojë e përplasjes, ngeli e dëmtuar lehtë një pasagjere që ndodhej në mjetin që drejtohej nga 40-vjeçari.

 

 

 

 

 

