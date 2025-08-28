Kokrra e fasules i bllokon rrugët e frymëmarrjes, i mituri nga Korça në gjendje të rëndë
Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 18:31
Një fëmijë nga Korça mosha e të cilit akoma nuk dihet, ka gëlltitur një fasule dhe fatkeqësisht fasulja i ka kaluar në rrugët e frymëmarjes.
Burime bëjnë me dije se kokrra e fasules i ka bllokuar rrugët e frymëmarrjes, gjë që ka bërë që gjendja e të miturit të përkeqësohet.
Fëmija është paraqitur menjëherë në Pediatrinë e qytetit juglindor, por duke parë përkeqësimin e gjendjes së tij, ai është nisur ugjentisht në drejtim të Tiranës.