Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 14:51
KLP liron nga detyra drejtuesen e BKH Aida Hajnaj

Këshilli i Lartë i Prokurorisë liroi nga detyra drejtoreshën e Byrosë Kombëtare të Hetimit, Aida Hajnajn, së cilës më 31 gusht i mbaroi mandati 5-vjeçar.

KLP miratoi lirimin nga detyra me 6 vota pro dhe 4 kundër.

Byroja do te drejtohet perkohesisht nga Joni Keta, i cili mban detyrën e zëvendësdrejtuesit dhe njëkohësisht është edhe një prej kandidatëve për të marrë postin e drejtuesit.

Gara për kreun e BKH është në fazën e verifikimit të pasurisë, figurës dhe profesionalizmit, teksa pretendentë janë 7 kandidatët:

Andi Pogaçe, Artur Beu, Elton Kërluku, Gentian Ndoi, Gentjan Shehaj, Gledis Nano dhe Joni Keta.

