KLP liron nga detyra drejtuesen e BKH Aida Hajnaj
Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 14:51
Aktualitet
Këshilli i Lartë i Prokurorisë liroi nga detyra drejtoreshën e Byrosë Kombëtare të Hetimit, Aida Hajnajn, së cilës më 31 gusht i mbaroi mandati 5-vjeçar.
KLP miratoi lirimin nga detyra me 6 vota pro dhe 4 kundër.
Byroja do te drejtohet perkohesisht nga Joni Keta, i cili mban detyrën e zëvendësdrejtuesit dhe njëkohësisht është edhe një prej kandidatëve për të marrë postin e drejtuesit.
Gara për kreun e BKH është në fazën e verifikimit të pasurisë, figurës dhe profesionalizmit, teksa pretendentë janë 7 kandidatët:
Andi Pogaçe, Artur Beu, Elton Kërluku, Gentian Ndoi, Gentjan Shehaj, Gledis Nano dhe Joni Keta.