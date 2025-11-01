Agjencia Ndërkombëtare: Dëme të reja në centralin bërthamor të Zaporizhias
Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (AIEA) ka konstatuar dëme të reja në linjat elektrike që furnizojnë nga jashtë centralin bërthamor ukrainas të Zaporizhias, gjatë punimeve për riparimin e linjave të jashtme që sigurojnë energjinë për impiantin më të madh bërthamor në Evropë.
Lajmi bëhet i ditur nga drejtori i përgjithshëm i agjencisë së OKB-së për Energjinë Atomike, Rafael Grossi, në një njoftim të publikuar në faqen zyrtare të AIEA-s.
“Gjatë punimeve të riparimit për të rivendosur furnizimin e jashtëm me energji të centralit — që i dha fund një muaji të tërë pa energji elektrike nga jashtë — AIEA konfirmoi se ka zbuluar dëme të tjera në linjën rezervë Ferosplavna-1, e cila ndodhet rreth 1.8 kilometra larg oborrit të manovrimit të termocentralit të Zaporizhias,” – shkruan Grossi.
“Përpjekjet aktuale diplomatike janë përqendruar në rivendosjen e plotë të linjës elektrike Ferosplavna-1, një nga dhjetë linjat që centrali i Zaporizhias kishte në dispozicion përpara fillimit të konfliktit. Kjo linjë, së bashku me linjën Dniprovska, e cila u rivendos së fundmi, është një nga dy linjat e mbetura që përdor centrali. Ne po punojmë me intensitet për të krijuar kushtet e nevojshme që të mund të nisin punimet e tjera të riparimit. Rivendosja e kësaj linje është thelbësore për përmirësimin e situatës së brishtë të sigurisë bërthamore në këtë vend,” – shton drejtori i përgjithshëm i AIEA-s.
Edhe pse gjashtë reaktorët e centralit janë ndalur prej më shumë se tre vitesh dhe nuk prodhojnë më energji elektrike, – thekson AIEA në komunikatën e saj – ata kanë ende nevojë për një furnizim të qëndrueshëm me energji për funksionimin e sistemeve thelbësore të sigurisë, përfshirë pompat e ftohjes dhe pajisje të tjera të sigurisë bërthamore.
Në muajin e fundit, këto sisteme janë furnizuar nga gjeneratorë dizel emergjentë, gjë që nënvizon cenueshmërinë e vazhdueshme të centralit në kontekstin e konfliktit.