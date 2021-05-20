Kërcënon me jetë policinë italiane, arrestohet 24-vjeçari shqiptar për trafik droge
Një 24-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia italiane për trafik droge.
Mësohet se shtetasi shqiptar me inicialet B.F., 24-vjeç, me banim në Perugia, por pa një dokumentacion të rregullt u ndalua nga një postobllok i policisë italiane gjatë një kontrolli rutinë.
Sipas mediave italiane, mësohet se shqiptari në momentin kur u ndalua nga agjentët e anti-drogës, shfaqi shenja paniku, duke i kërcënuar ata me vdekje.
Policia italiane bëri me dije se gjatë një kontrolli më të imtësishëm në makinën që drejtonte 24-vjeçari shqiptar, në kapakun e ndërrimit të marsheve të makinës, u zbuluan 75 doza kokainë që ishin të destinuara për t’u shitur në Rieti.