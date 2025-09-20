Kërcënoi drejtorin e spitalit, shoqërohet në polici për 5 orë vëllai i Rrumit, “të fortit të Sukthit”
Vullnet Muça, vëllai i Rrumit, sic njhet ndryshe Pëllumb Muharremi “i forti i Sukthit”, është shoqëruar në komisariatin e Durrësit, pasi ka kanosur drejtorin e spitalit rajonal.
Mësohet se mes Muçës dhe drejtorit të spitalit Renis Mullaj ka patur një debat dhe pas kësaj, Mullaj ka shoqëruar për 5 orë Vulnet Mucën.
Policia ka nisur procedimin penal ndaj Vullnet Muca alias Muharremi për kanosje për shkak të detyrës.
Pëllumb Muharremi ishte një nga personat që mbeti i plagosur në atentatin e një ditë më parë tek mbikalimi i Shkozetit.
Ai mban disa identitete dhe është dyshuar për ngjarje të ndryshme kriminale në Durrës dhe jo vetëm. Por ai lëvizte i lirë pasi akuzat ndaj tij nuk u provuan kurrë.
I skeduar disa herë për ngjarje të rënda kriminale Aleksandër Laho që mban edhe identitetin e Pëllumb Muharremit, nuk është një emër i panjohur për policinë.