Keni lindur në verë? Mund të jeni më të fortë dhe më të shëndetshëm, ja pse

Një studim interesant hedh dritë mbi një fakt befasues: foshnjat që lindin gjatë muajve të verës priren të jenë më të rënda në lindje dhe më të gjata kur arrijnë moshën madhore. Sipas shkencëtarëve, ky avantazh lidhet drejtpërdrejt me një element kyç – vitaminën D.

Gratë shtatzëna që kalojnë tremujorin e dytë dhe të tretë gjatë stinës së verës përfitojnë më shumë rrezatim diellor, gjë që ndihmon trupin të prodhojë sasi më të larta të vitaminës D. Kjo vitaminë është thelbësore për zhvillimin e skeletit dhe rritjen e fetusit.

Më shumë diell, më shumë zhvillim

Studimet tregojnë se ekspozimi ndaj diellit gjatë shtatzënisë nuk ndikon vetëm në shëndetin e nënës, por ka pasoja pozitive afatgjata edhe për fëmijën. Fëmijët e lindur në muajt korrik, gusht apo shtator, rezultojnë në mënyrë të qëndrueshme me peshë më të lartë në lindje dhe me gjatësi më të madhe në moshë të rritur, krahasuar me ata që lindin në dimër.

Natyrisht, faktorët kryesorë të zhvillimit mbeten gjenetika dhe ushqyerja, por shkencëtarët theksojnë se edhe detajet e vogla, si stina e lindjes, mund të kenë ndikim real.