Mos e rëndo veten gjatë verës, ja ushqimet që ndihmojnë trupin të përballojë vapën

Kur temperaturat rriten, trupi ka nevojë për më pak kalori, më shumë lëngje dhe më shumë kujdes. Ushqyerja e gabuar në ditët e nxehta jo vetëm që rëndon organizmin, por rrit edhe rrezikun e dehidratimit dhe problemeve të tretjes. Ja si ta përballoni vapën përmes një diete të përshtatshme – pa u lodhur me receta të ndërlikuara, por me zgjedhje të thjeshta e efikase.

1. Filloni ditën lehtë dhe freskët

Një mëngjes me kos natyral dhe fruta të freskëta është zgjedhja ideale. Shmangni ëmbëlsirat industriale dhe produktet e yndyrshme. Fokusohuni te ushqime që ndihmojnë në hidratim dhe nuk rëndojnë stomakun.

2. Pini ujë – shumë dhe shpesh

Përballoni djersitjen e shtuar duke konsumuar të paktën 2 litra ujë në ditë, edhe kur nuk ndjeni etje. Pini në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë ditës – jo njëherësh. Dehidratimi është real, veçanërisht tek të moshuarit dhe fëmijët.

3. Zgjidhni frutat dhe perimet që freskojnë

Shalqiri, pjepri, kastraveci, kungulleshka, qershitë, pjeshkët, fiqtë, domatet dhe manaferrat janë armët natyrore kundër vapës. Janë të pasura me ujë, fibra, minerale dhe nuk kërkojnë as përgatitje.

4. Vakte të lehta dhe të tretshme

Harrojeni menunë klasike me tri pjata. Një pjatë e vetme, e ekuilibruar, është më efektive: makarona me perime, oriz me thjerrëza, peshk me sallatë, vezë me domate. Fokus tek ushqimet që nuk ju lodhin pas ngrënies.

5. Larg alkoolit dhe pijeve me sheqer

Alkooli dhe pijet e gazuara nuk ju freskojnë – përkundrazi, ju dehidratojnë dhe ngarkojnë mëlçinë. Në vend të tyre, pini çajra të ftohtë bimorë, ujë me limon, ose smoothie të lehtë pa sheqer të shtuar.

6. Konsumoni bishtajore, edhe në verë

Fasulet, thjerrëzat dhe qiqrat nuk janë vetëm për dimër. Në verë shtojini në sallata, supa të ftohta ose përgatisni hummus me vaj ulliri e limon. Janë burim i pastër proteinash pa yndyrna të dëmshme.

7. Akullorja? Po, por me mend

Akullorja nuk është armik – por trajtojeni si një meze ose vakt të vogël. Zgjidhni shijet klasike, shmangni shtesat me çokollatë ose karamel. Por mos u mashtroni: edhe frutat kanë kalori. 1 top akullore, jo 3.

8. Pak kripë, por e zgjedhur

Kripa e jodizuar është zgjedhja më e shëndetshme, por mos e teproni. Shmangni produktet shumë të përpunuara dhe përdorni më shumë erëza natyrale si rigoni, borziloku, nenexhiku ose majdanozi për shije.

9. Ushqimet e ftohta, aleatë të nxehtësisë

Kosi, lëngjet e freskëta, perimet e ziera dhe smoothie janë të lehta për t’u përgatitur dhe ideale për trupin në kushte temperature të lartë. Janë gjithashtu të pasura me elektrolite dhe vitamina.

10. Kujdes me ruajtjen e ushqimit

Nxehtësia e verës rrit ndjeshëm rrezikun e helmimeve ushqimore. Transportoni ushqimin në çanta termike, mbani zinxhirin e ftohtë dhe mos lini ushqim jashtë frigoriferit më shumë se 1 orë.