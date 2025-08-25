LEXO PA REKLAMA!

Këmbimi valutor 25 gusht, ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 08:24
Aktualitet

Këmbimi valutor 25 gusht, ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Sot, më 25 gusht 2025, dollari amerikan blihet me 82 lekë dhe shitet me 83.5 lekë.

Euro blihet me 96.5 lekë dhe shitet 97.5 lekë.

Zvicerane këmbehet në blerje me 102 lekë, ndërsa në shitje me 103.2 lekë.

Paundi britanik blihet me 110.9 lekë dhe shitet me 112.3 lekë.

Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 59.2 lekë, ndërsa në shitje me 60.7 lekë.

Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja:

Këmbimi valutor 25 gusht, ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

