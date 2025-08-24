LEXO PA REKLAMA!

“Ai e përdhunoi, e la shtatzënë që të mos divorcoheshin”, detaje makabre nga vrasja e gruas nga shqiptari në Volos

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 23:08
Detaje të reja për vrasjen makabër në Volos të Greqisë, ndodhur paraditen e 22 gushtit.

Siç shkruan Protothema, motra e 36 vjeçares shqiptare që u vra nga bashkëshorti i saj ka folur për dhunën që viktima përjetonte në mënyrë të vazhdueshme. Ajo ka rrëfyer se 40 vjeçari e kishte përdhunuar për ta lënë shtatzënë, një mënyrë kjo për ta pasur nën kontroll.

“Shkonte dhe bënte abort shpesh, po ai e kërcënonte. I thoshte nëse më lë, do të të bëj akoma më keq…”, ka treguar motra e viktimës.

Sipas saj, çifti janë njohur që në moshë të re, por sjellja e burrit ka ndryshuar drastikisht pas lindjes së fëmijëve.

“Kur bënë fëmijët, ai ndryshoi. E rrihte”, ka thënë motra e 36 vjeçares për mediat greke.

Momenti i arrestimit të 40 vjeçarit shqiptar
Mësohet se familja e së ndjerës kishte dijeni për dhunën, por nuk e denoncoi kurrë te autoritetet.

“Shumë vite nuk folëm dhe ky është faji ynë. I thosha motrës të ndahej, por ajo kishte frikë. Bëra çfarë munda për ta ndihmuar, edhe me para, por ajo nuk mund të përballonte situatën”, është shprehur e motra, duke shtuar se 36 vjeçarja e ka përjetuar shpesh dhunën në sy të fëmijëve.

Mediat greke raportojnë se 40 vjeçari ka dhënë një deklaratë të detajuar para autoriteteve pas arrestimit të tij. Sipas thenewspaper.gr, i akuzuari, i ka treguar policisë veprimet e tij vetëm pak orë pas arrestimit.

“Ajo më bërtiste se e kisha tradhtuar, atëherë e humba fillin dhe fillova ta ndjek. Pas vrasjes, endesha rrugëve. Sa herë shihja një patrullë, fshihesha. Natën e kalova në një parking të vjetër, pa ushqim, vetëm me pak ujë që gjeta në një shishe“, ka rrëfyer ai.

Sipas hetuesve, 40-vjeçari kishte xhelozi patologjike ndaj gruas së tij, duke e përshkruar si një person “mizor dhe të pamëshirshëm”, ndërsa nuk janë gjetur shenja të çrregullimit psikologjik./tvklan

