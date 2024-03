Kapet duket shitur kokainë, dënohet me burg shqiptari në Britani – EMRI

Një shtetas shqiptar është dënuar me pesë vite burg në Britani pasi është kapur duke shitur kokainë.

Bëhet fjalë për 24-vjeçarin, Klejdi Kazani. Dëshmitë e marra nga telefoni i Kazanit zbuluan se para arrestimit ai kishte furnizuar me rreth 14 kilogramë kokainë dhe kanabis shumë bashkëpunëtorë.

Gjatë hetimit, oficerët gjetën 20,000 £ para të gatshme të fshehura midis frigoriferit dhe një komodine kuzhine në rezidencën e Kazanit, së bashku me një sasi kanabisi bimor.

Kazani dhe grupi i tij i krimit, i përbërë nga bashkëqytetarë shqiptarë dhe një shtetas bullgar, u hetuan nga oficerët e Partneritetit të Krimit të Organizuar të Londrës, një bashkëpunim midis Agjencisë Kombëtare të Krimit dhe Shërbimit Policor Metropolitane.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Bashkëpunëtorët e Kazanit, përfshirë Emil Spasovin, u dënuan për vepra penale të drogës.

Gjithashtu mediat vendase bëjnë me dije se Kazani ishte dënuar me 7 vjet burg edhe në maj të 2022-shit, pasi u kap me një pistoletë dhe municion.