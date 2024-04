Kapet banda e drogës në Spanjë, mes të arrestuarve shqiptarë! Kokaina në thasë me pelet

Një bandë kriminale me shqiptarë, holandezë dhe lituanezë është goditur nga policia spanjolle pas sekuestrimit të një sasie kokainë të fshehur në thasët me pelet për ngrohje që po transportoheshin me kamion.

Në pranga ranë pesë persona, të cilët dyshohet se janë të përfshirë në trafikun e drogës në shkallë të gjerë përmes përdorimit të kontejnerëve detarë të ngarkuar me fishekë.

Policia sekuestroi 16 tonë pelet.

Ndërsa pas kontrollit të bërë në 2 magazina të grupit kriminal, u gjetën dhe sekuestruan 5 kilogramë drogë sintetike, 3965 euro cash si dhe mjete të tjera që shërbenin për paketimin e drogës.

Trafikantët përdornin portet spanjolle për të kaluar drogën të fshehur në kontejnerë.