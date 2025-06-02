Kanoset prokurorja në Sarandë, dy persona i shkojnë në zyrë dhe...
Një prokurore në Sarandë, emri i të cilës nuk bëhet i ditur është kanosur ditën e sotme në zyrën e saj. Ngjarja ka ndodhur paraditen e së hënës, kur në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, janë paraqitur dy shtetase të cilat ka kërkuar takim me Prokuroren.
Burime paraprake bëjnë me dije se të dyshuarat, identitetet e të cilave ende nuk bëhen të ditura, janë të afërme e një të mitur, ku për autorin e së cilës Prokurorja kishte vendosur masën e sigurisë “Arrest në shtëpi".
Të dyshuarat, të cilat nuk kanë qenë dakord me këtë masë sigurie kanë fyer dhe kanosur sot Prokuroren e gatshme që ka dhënë masën, brenda mjediseve të institucionit.
Të njoftuar për ngjarjen, efektivë të Komisariatit të Policisë Sarandë janë ndodhur në vendngjarje dhe kanë shoqëruar të dyshuarat, nga të cilat janë marrë dëshmitë.
Për shkak të konfliktit të interesit, hetimet lidhur me ngjarjen do të vijojnë nga Prokuroria e Gjirokastrës për veprën penale “kanosja e gjyqtarit”, parashikuar nga neni 317 i Kodit Penal. Të njëjtat burime bëjnë me dije se si provë kryesore do të shërbejnë pamjet filmike të Prokurorisë së Sarandës, të cilat tashmë janë sekuestruar.