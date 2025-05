Jozi rikthehet me një këngë të re pas incidentit në BBV: Një diss për Gjestin?

Joz Marku ka rikthyer vëmendjen e publikut pas një incidenti të rëndësishëm që ndodhi gjatë të dielës, kur ai goditi Gjestin pasi doli nga shtëpia e “Big Brother VIP Albania”.

Videoja e tij, e cila është e disponueshme për t’u parë online, e ka bërë të qartë se Joz Marku është fokusuar te karriera e tij muzikore dhe duket se synon të nxjerrë diçka të re për publikun. Ajo që është më interesante është se me kalimin e ditëve, parashikohet që kënga e tij të bëjë bujë të madhe, duke tërhequr një publik më të gjerë.

Megjithatë, do të jetë emocionuese të shohim se si do të reagojë Gjestin ndaj këtyre aludimeve dhe deri në çfarë mase këtë situatë do ta shfrytëzojë ai për të përgjigjur. Në këtë pikë, tensionet midis tyre duket se janë vetëm të fillimit, dhe fansat e dy artistëve janë tejet të etur për të parë se çfarë do të ndodhë më tej.

Rikthimi i Joz Markut nëpërmjet muzikës është një moment i rëndësishëm për të, dhe një simbol se ai është gati për të përballuar pasojat e veprimeve të tij të fundit. A është kjo mënyra e tij për të shprehur emocionet pas incidentit, apo thjesht një rikthim i fortë në industrinë muzikore? Kjo mbetet për t’u parë me publikimin e plotë të këngës.