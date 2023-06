“Ishin në një tavolinë”, detaje të reja nga plagosja me arme e 33 vjeçarit në Vlorë

Detaje të reja janë zbuluar në lidhje me plagosjen me armë zjarri të ndodhur një ditë më parë në Vlorë, ku u plagos me armë zjarri Tonin Ramaj, 33 vjeç.

Raportohet se në lidhje me këtë ngjarje janë shoqëruar tre persona, të cilët kanë qenë dëshmitarë në vendin e ngjarjes. Dyshimet e para të policisë janë se mund të jenë tre persona të përfshirë në ngjarje.

Ndër të tjera mësohet se i plagosuri dhe autorët kishin njohje me njëri tjetrin pasi kanë qenë në një tavolinë në momentin e ngjarjes.

Sipas policisë mësohet se nga dëshmitarët është konfimuar se janë dëgjuar tre të shtëna ndërkohë vijon puna për identifikimin e autorëve dhe dy personave që kanë qëlluar.

Akoma nuk ka një dëshmi nga ana e të riut, por dyshohet se shkak mund të jenë konfliktet e vjetra që i plagosuri mund të ketë pasur me autorët.