Kapen 500 mijë euro kokainë në parkingun e një supermarketi në Spanjë, arrestohen 3 shqiptarë
Policia spanjolle dhe Policia Lokale e Castelldefels kanë arrestuar 3 shqiptarë të cilët u kapën në flagrancë me 16 kg kokainë me vlerë më shumë se 500,000 euro.
Sipas mediave spanjolle dhe burimeve zyrtare, më 22 shtator, oficerë të veshur civilë nga të dy forcat policore, në një njësi të përbashkët kundër vjedhjes, grabitjes dhe transaksioneve të vogla të drogës, zbuluan aktivitet të dyshimtë në një parking.
Oficerët vunë re një grup burrash që kryenin manovra të pazakonta në parkingun e një supermarketi në qendër të qytetit . Duke dyshuar se po prisnin diçka të paligjshme, ata vendosën të mbanin mbikëqyrjen . Intuita e tyre doli e saktë.
Ndërsa iu afruan një furgoni që transportonte objekte nga një makinë tjetër, oficerët vendosën të ndërhynin përpara se ata të largoheshin nga vendi i ngjarjes.
Gjatë një kontrolli të furgonit dhe një valixheje të zhvendosur midis automjeteve, ata gjetën 16 kilogramë që duket se është kokainë .
Kjo substancë mund të ketë një vlerë prej më shumë se 500,000 eurosh në tregun e zi . Përveç kësaj, më shumë se 7,000 euro në para të gatshme dhe afërsisht 200 euro në lekë, monedhën shqiptare, u sekuestruan nga tre burrat e përfshirë në këtë operacion policor.
Tre të dyshuarit, të moshës midis 20 dhe 46 vjeç dhe me kombësi shqiptare , u arrestuan për trafik të dyshuar droge , sipas burimeve zyrtare.
Pasi u sollën para gjykatës së detyrës në Gava më 24 shtator, gjyqtari urdhëroi burgosjen e tyre. Përpjekjet e mbikëqyrjes së ekipit të përbashkët penguan operacionin dhe hoqën drogën nga tregu.
Kombësia e të arrestuarve ishte e habitshme , pasi të arrestuarit shqiptarë shpesh shoqërohen me trafik ndërkombëtar të marijuanës.
Megjithatë, ekspertët kanë paralajmëruar prej vitesh se krimi i organizuar , si vendas ashtu edhe i huaj, po rrit kapacitetet e tij. Sa më shumë para që gjenerojnë, aq më shumë investojnë në krime të tjera, më të rrezikshme.
Ky zbulim do të hetohet nga Njësia Hetimore e stacionit të policisë së Gavas , e cila po kërkon të përcaktojë rolin e saktë të tre të ndaluarve në këtë operacion, si dhe origjinën dhe destinacionin e drogës së sekuestruar.
Hetimi mbetet i hapur për të sqaruar të gjitha detajet e rastit dhe për të shkatërruar rrjetet e mundshme të përfshira në trafikun ndërkombëtar të drogës.