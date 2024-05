I shpallur në kërkim nga Spanja, arrestohet shqiptari me identitet të rremë grek

Policia Vendore e Cambrils në Spanjë arrestoi një shtetas me kombësi shqiptare i cili u identifikua me kartë identiteti false greke në një ndalesë trafiku pasi kishte urdhër gjykate për arrestimin e tij.

Gjatë kontrollit të sigurisë, efektivët e Policisë Vendore kanë ndaluar një automjet të dyshimtë. Pikërisht atëherë pasagjeri u identifikua me patentë dhe pasaportë greke.

Agjentët konstatuan se të dyja dokumentet kishin shenja falsiteti, kryen hetimet dhe zbuluan se të dyja ishin vërtet false.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Për këtë arsye, personi me iniciale A. Z, 31 vjeç, me kombësi greke, u arrestua për falsifikim dokumentesh.

Pas përpjekjeve të kryera me Korpusin e Policisë Kombëtare dhe Mossos d’Esquadra, u bë i mundur identifikimi i të arrestuarit si K. B, 31 vjeç dhe me kombësi shqiptare dhe me identitetin e tij të vërtetë u vërtetua se një urdhër arresti ishte ndaj tij nga gjykatat hetuese të Torrox në Málaga.