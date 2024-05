I panjohuri i sulmon me acid në Nju Jork, shqiptari hero i del para të fejuarës, pëson 30 % djegie

Burri, që u dogj rëndë kur një maniak i hodhi lëngun djegës në metro të shtunën, doli para të fejuarës së tij për ta mbrojtur atë, tha ai për The Post nga spitali.

Petrit Alijaj, 23 vjeç, ishte plotësisht i mbuluar me fasha në pjesën e sipërme të trupit të tij, ndërsa ishte shtrirë në shtratin e tij në spitalin Presbyterian-Weill Cornell të Nju Jorkut, ende i tronditur nga sulmi i rastësishëm më herët gjatë ditës.

Mjekët i thanë se kishte djegie në 30% të trupit dhe ai pret të qëndrojë në spital për të paktën një javë për t’u shëruar.

Petrit Alijaj, 23 vjeç, thotë se do të qëndrojë në spital për të paktën një javë pasi një burrë i hodhi atij lëng djegës në metro.

“Unë mbrojta të fejuarën time me trupin tim”, tha ai për The Post.

Ai tha se kishte “jo aq shumë dhimbje tani”, të cilën ai ia atribuoi ilaçit që i ishte dhënë, por “më parë – oh Zoti im”.

Sulmuesi, i identifikuar më vonë si 49-vjeçari Nile Taylor, u fut me një filxhan në dorë të mbushur me pak lëng.

“Ai kishte një filxhan”, tha Alijaj, ndërsa tregoi një filxhan në tavolinën e tij pranë shtratit, “si kjo, ndoshta më e vogël, diçka brenda, si vaj, bëri zjarr dhe e hodhi të gjithën”.

Ai bëri një lëvizje duke hedhur lëng nga një filxhan për të demonstruar.

Alijaj tha se ishte në gjendje të kthente trupin për të mbrojtur të fejuarën dhe kushërirën e tij, të cilët ishin ulur pranë tij.

Këmisha e tij mori flakë dhe ai menjëherë filloi të godiste veten me duar për të shuar flakët ndërsa ikte nga treni.

“Tentova të shuaj zjarrin vetë me duar”, tha ai. Alijaj u ndihmua pas sulmit nga një zjarrfikës i FDNY. Ai tha për The Post se mjekët nuk ishin ende të sigurt se sa të rënda ishin djegiet e tij, duke thënë se ata duhej të përcaktonin “sa thellë zjarri hyri në lëkurë”.

“Mjekët thanë se 30% e trupit tim ishte djegur,” tha ai.

“Por nuk mendoj se është 30%,” shtoi ai me optimizëm duke buzëqeshur. “Ndoshta më shumë se 10%.” Pjesa e brendshme e veshit të Alijaj ishte e mbuluar me flluska gjigante me pamje të dhimbshme në spital.

“Unë ende mund të dëgjoj,” i tha ai Post me krenari. Falë Zotit, tha ai, fytyra e tij është e padëmtuar – ai arriti ta mbulonte. Alijaj tha se ka rreth një vit që jeton në Nju Jork.

Taylor u arrestua menjëherë pas sulmit pasi policia gjurmoi një celular. Ai u kap afërsisht pesë blloqe më tutje në Canal Street dhe Renwick Street, afër hyrjes së tunelit Holland. Sulmi i së shtunës është hera e dytë në katër muaj që dikush hedh lëng flakërues. Policia po heton nëse Taylor ishte gjithashtu përgjegjës për këtë, thanë burimet polico