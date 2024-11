VIDEO/ Atentati ndaj Klaudio Prendit, si u ekzekutua për 7 sekonda nga killerat, i zurën pritë pasi doli nga lokali

Një tjetër nga momenti i vrasjes së Klaudio Prendit, i cili u ekzekutua me 5 plumba rreth orës 00:36, më 19 nëntor.

Në videon e siguruar nga gazetari Esido Barkaj, shihet momenti kur Klaudio del nga lokali ku ndodhej në rrugën “Xhanfize Keko”, në zonën e njohur si “Xhamlliku” dhe hip në makinën e tij tip “G Class” të parkuar para lokalit.

Sapo Prendi hip në makinë, autorët i shkojnë paralel me Audi duke e qëlluar me armë me silenciator dhe largohen nga vendngjarja.

Gjithçka ndodh brenda 7 sekondave, që nga momenti që Audi i afrohet, autorët e qëllojnë dhe largohen me shpejtësi.

Miqtë e viktimës, sapo shikojnë ngjarjen e rëndë, vrapojnë drejt Klaudio Prendit për t’i ardhur në ndihmë dhe e dërgojnë me mjetin tip G Class në spitalin e Traumës, por i riu nuk mundi që të mbijetojë.

Rreth një orë pas atentatit, policia gjeti një makinë tip “Audi A4” të djegur në afërsi të Liqenit të Farkës. Brenda makinës u gjet edhe arma, e cila dyshohet se është përdorur nga autorët.

Një nga pistat ku po heton policia janë konfliktet e Prendit për shkak të një shume parash që e kishte borxh.

30-vjeçari dyshohet se kohët e fundit kishte përplasje me persona të tjerë për borxhe. Viktima kishte borxh afro 15 mijë euro.

Madje ditët e fundit Prendi kishte patur përplasje pasi nuk kishte kthyer borxhet dhe ishte konfliktuar me grushte me disa persona të tjerë.

Babai i viktimës, ish-gjyqtari Fran Prendi në dëshminë e tij ka thënë që ishte në dijeni që djali i tij kishte konflikte me të tjerë, por jo deri sa të përfundonte në atentat.

Makina luksoze që përdorte viktima nuk ishte në emër të tij, por të një vajze