Krimi i frikshëm në Itali, kryebashkiaku i Ternit në Itali kërkon dënimin me vdekje për vrasjen e Ilaria Sulës

Dënim me vdekje për krimet e feminicidit dhe pedofilisë ka kërkuar Stefano Bandecchi, kryebashkiak i Ternit dhe sekretar i Alternative Popular, pas vrasjes së studentes shqiptare Ilaria Sula. Përmes një video të postuar në faqen e tij në Instagram, ai i bën thirrje politikës dhe institucioneve përgjegjëse që të rikthejë dënimin me vdekje në Itali për këto dy krime.

“Kemi arritur në momentin që çdo ditë vritet një grua. Ai ka vrarë një grua me thikë e mbylli në valixhe, pastaj është penduar dhe ka rrëfyer. Është e papranueshme. I kërkoj politikës, shtetit italian që të rikthejë dënimin me vdekje në Itali për dy krime; feminicidin dhe pedofolinë. Më vjen keq por dënimi me vdekje është e vetmja zgjidhje”, thotë ndër të tjera në video kryebashkiaku i Ternit.

Ndërhyrja e Bandecchit vjen pas vrasjes së Ilaria Sulës, studentes 22-vjeçare nga Terni dhe me origjinë shqiptare, e cila u godit me thikë për vdekje dhe më pas u mbyll në një valixhe nga ish-i dashuri i saj, 23-vjeçari Mark Samson.