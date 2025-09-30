LEXO PA REKLAMA!

I hodhën në erë ‘Range Rover’-in, reagon kreu i Njësisë Administrative Fushë-Krujë

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 10:09
Kryetari i njësisë administrative të Fushë-Krujës, Ilir Loci, makina e të cilit u hodh dje në erë pas një shpërthimi me lëndë plasëse, mohon të ketë qenë objektiv i sulmit.

Loci thekson se tritoli ishte hedhur në parkimin e restorantit ku ai po darkonte dhe pikërisht te automjeti i tij tip Range Rover. Sipas tij, nga shpërthimi u dëmtua mjeti i tij dhe një tjetër.

“Në respekt të interesimit tuaj dua të ju informoj se lënda plasëse është hedhur ne parkingun e restorantit ku un po darkoja dhe është dëmtuar makina ime dhe një makine tjetër. Kjo është e dokumentuar me kamera, me foto nga policia në vendngjarje.”, thuhet në reagimin e Locit.

Shpërthimi ka qenë shumë i fuqishëm saqë është dëgjuar në të gjithë zonën përreth, por fatmirësisht ka pasur vetëm dëme materiale. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e ngjarjes.

 

