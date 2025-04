“Hyra në dhomë dhe e gjeta duke folur me një tjetër”, vrasësi i Ilaria Sulës ndryshon sërish dëshminë

Vrasja e Ilaria Sulës ka marrë një vëmendje të madhe në të gjithë Italinë, teksa vijon puna për të zbuluar më shumë detaje nga kjo ngjarje.

Hetuesja e çështjes ka shkuar në burgun “Regina Coeli”, aty ku ndodhet vrasësi i Ilarias, Mark Antony Samson.

Ky i fundit, ka ndryshuar sërish dëshminë, pasi më parë kishte deklaruar se iu bë presion nga shqiptarja për notat dhe se ajo kërkoi ndarjen.



23-vjeçari me prejardhje filipinase dëshmoi para hetueses se e kishte gjetur Ilarian duke folur me mesazhe me një person tjetër, shkruan La Repubblica.

“U futa në dhomë dhe gjeta Ilarian duke folur me mesazhe me dikë. I kërkova të më tregonte telefonin dhe ajo po fliste me dikë tjetër. Më pas ajo më ktheu unazën e fejesës dhe aty e humba toruan. Nuk e pranova dot ndarjen dhe e vrava”, i tha Samson hetueses në një bisedë prej pesë orësh.

Prokuroria po vijon punën për të zbardhur detajet, teksa ka zbuluar se përveç nënës së autorit, edhe dy miq të Samsonit janë përfshirë në fshehjen e trupit të Ilarias.