Humb jetën një i burgosur, dalin detajet e para (Emri)
Humb jetën në Spitalin Rajonal të Shkodrës shtetasi i dënuar Gjevalin Lika.
Gjevalin Ndue Lika, 42 vjeç, ka ndërruar jetë në Spitali. Rajonal të Shkodrës si pasojë e një arresti kardiak. Ai ishte shoqëruar me urgjencë në spital pasi kishte marrë ndihmën e parë nga shërbimi shëndetësor i IEVP Lezhë.
medikamentin Resperidon. Që nga viti 2021, ai ndodhej në IEVP Lezhë, pas transferimit nga IEVP Krujë.
Në vitin 2015, ai ishte arrestuar për dhunë në familje dhe mbahej me masë mjekësore të detyruar, të caktuar nga Gjykata e Tiranës.
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ngushëllon famijen për humbjen e parakohshme të njeriut të tyre.