LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

U përfshi në aksidentin ku vdiq 15-vjeçari, Gjykata e Fierit nxjerr nga burgu profesorin italian

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 14:06
Aktualitet

U përfshi në aksidentin ku vdiq 15-vjeçari, Gjykata e Fierit

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Fier ka marrë vendimin për zëvendësimin e masës së sigurimit ndaj Michele D’Angelo, nga “Arrest në burg” në masat e kombinuara të “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” dhe “Garanci pasurore”.

Garancia pasurore është përcaktuar në shumën prej 15,000 Euro ose 1,500,000 lekë dhe duhet të depozitohet brenda pesë ditëve nga dita e shpalljes së vendimit, në një bankë të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë.

Michele D’Angelo, profesori universiteti nga L’Aquila doli nga burgu pas 50 ditësh pas një aksidenti rrugor më 8 gusht.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion