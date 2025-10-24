U përfshi në aksidentin ku vdiq 15-vjeçari, Gjykata e Fierit nxjerr nga burgu profesorin italian
Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Fier ka marrë vendimin për zëvendësimin e masës së sigurimit ndaj Michele D’Angelo, nga “Arrest në burg” në masat e kombinuara të “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” dhe “Garanci pasurore”.
Garancia pasurore është përcaktuar në shumën prej 15,000 Euro ose 1,500,000 lekë dhe duhet të depozitohet brenda pesë ditëve nga dita e shpalljes së vendimit, në një bankë të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë.
Michele D’Angelo, profesori universiteti nga L’Aquila doli nga burgu pas 50 ditësh pas një aksidenti rrugor më 8 gusht.