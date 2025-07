Hapet “GoFundme”/ Elodi në gjendje kritike, familja e 8-vjeçarjes: Na ndihmoni ta kurojmë në Itali

Elodi Rapi ka nevojë për ndihmë.

Vogëlushja 8-vjeçare është në gjendje kritike për jetën dhe nevojitet trajtim i specializuar në struktura spitalore jashtë vendit pasi ajo është diagnostikuar me Sëmundje Autoimmune inflamatore dhe Hepatit Autoimmun.

Momentalisht Elodi Rapi ndodhet e shtruar në Spitalin Pediatrik të Tiranësn dhe ekziston një mundësi për kurimin e vogëlushes në Genova, Itali në spitalin Gaslini por nevojitet ndihmë financiare pasi kostot e kurimit janë shumë të larta për t’u përballuar nga familja.

Apel per ndihme

Elodi Rapi vogelushja jone 8 vjece prej 1 muaj ndodhet e shtruar ne Spitalin Pediatrik te Tiranes.

Elodi eshte diagnostikuar me Semundje Autoimmune inflamatore dhe Hepatit Autoimmun duke sjelle si pasoje Insuficence Hepatike te renduar. Gjendja e saj eshte kritike dhe nevojitet trajtim i specializuar ne struktura spitalore jashte vendit.

Ekziston nje mundesi per kurimin e vogelushes ne Genova, Itali ne spitalin Gaslini por nevojitet ndihme financiare pasi kostot e kurimit jane shume te larta per tu perballuar nga familja jone. Une jam tezja e saj qe bej kete apel ndihme me shprese se Elodi do e perballoj kete sfide edhe me ndihmen tuaj!

Elodi nuk eshte vetem mbese per mua, ajo eshte shoqja me e ngushte, dashuria me e madhe per familjen tone. Ndaj qellimi i fushates eshte ti vij ne ndihme familjes financiarisht.

Cdo shume e mbledhur do shkoj vetem per kete qellim e do perdoren per shpenzimet spitalore, ekzaminimet e specializuara, nderhyrjen dhe cdo nevoj tjeter lidhur me shendetin e Elodit!

Fondet do kalojne ne llogarine bankare te familjares sone te besuar ne Itali.

Mund të jepni kontributin tuaj, kliko në “Gofundme“