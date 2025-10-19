Guvernatori i BSH, Gent Sejko: Ekonomia rritje mesatare rreth 3,5% në dy vitet e fundit, inflacioni pranë objektivit 3%
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko dhe ministri i Financave, Petrit Malaj morën pjesë në Mbledhjet Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), të zhvilluara në Uashington DC, SHBA.
Gjatë këtyre takimeve, Guvernatori Sejko i njohu përfaqësuesit e FMN-së dhe BB-së me zhvillimet më të fundit ekonomike dhe financiare në vend, si dhe perspektivën e tyre për të ardhmen; politikën monetare të ndjekur nga Banka e Shqipërisë dhe masat e marra për ruajtjen dhe forcimin e shëndetit të sektorit bankar dhe stabilitetit financiar të vendit.
Pavarësisht sfidave, ekonomia shqiptare ka treguar qëndrueshmëri dhe rritje në dy vitet e fundit, me një normë mesatare rritjeje të PBB-së prej rreth 3.5% në vit. Inflacioni ka qëndruar i ulët dhe i qëndrueshëm pranë objektivit prej 3%, ndërsa tregu i punës ka shënuar një papunësi në nivele historikisht të ulëta dhe rritje të pagave.
Guvernatori vuri në dukje se politikat makroekonomike kanë qenë të kujdesshme dhe të koordinuara: politika fiskale ka vijuar të jetë e konsoliduar, duke zvogëluar borxhin publik; ajo monetare ka qenë lehtësuese, me qëllim mbajtjen e pritshmërive të inflacionit të ankoruara; si dhe politika makroprudenciale ka synuar parandalimin e rreziqeve në sektorin bankar dhe tregun e pasurive të patundshme.
Ai shtoi se investimet dhe konsumi privat mbetën motorët kryesorë të rritjes, në veçanti sektori i shërbimeve dhe turizmi kontribuuan pozitivisht.
Në lidhje me perspektivën afatmesme, Guvernatori Sejko theksoi se rritja ekonomike pritet të ruajë një ritëm të qëndrueshëm, ndërsa inflacioni të arrijë nivelin objektiv në vitin 2026. Ai shtoi se rreziqet kryesore vijnë nga faktorët e jashtëm, përfshirë ngadalësimin ekonomik në partnerët tregtarë dhe tensionet gjeopolitike, ndërsa anët pozitive janë perspektiva e integrimit në BE dhe plani i ri i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Politika monetare do të mbetet e fokusuar në stabilitetin e çmimeve, ndërsa politika fiskale do të vazhdojë konsolidimin. Në fokus kryesor mbetet stabiliteti monetar dhe financiar, të cilët janë baza për rritje të qëndrueshme ekonomike.
Një tjetër çështje e diskutuar ishte inovacioni në sektorin financiar, për të cilën Guvernatori u shpreh se Banka e Shqipërisë ka qenë e angazhuar intensivisht në përmirësimin e sistemeve të pagesave, ku fryti kryesor ishte integrimi i Shqipërisë në sistemin e pagesave të BE-së. Nën drejtimin e Bankës së Shqipërisë, Shqipëria u anëtarësua në SEPA në vitin 2024 përmes harmonizimit rregullator dhe përditësimit të infrastrukturës, si dhe nga 7 tetori 2025 nisën pagesat e para në tregun unik të pagesave me 40+ vende.
Së fundmi, Guvernatori theksoi se bashkëpunimi me institucionet evropiane dhe ndërkombëtare ka qenë thelbësor për menaxhimin e rreziqeve dhe mbështetjen e stabilitetit financiar të vendit. Në këtë kontekst, roli i FMN-së dhe BB-së ka qenë i rëndësishëm për të forcuar kapacitetet dhe për të ndihmuar në zbatimin e politikave të duhura.
Përfaqësuesit e FMN-së dhe BB-së përgëzuan BSH-në për anëtarësimin në SEPA, një arritje e rëndësishme e Bankës së Shqipërisë për modernizimin e sistemit financiar të vendit dhe një hap konkret drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Gjithashtu ata u shprehën pozitivisht lidhur me progresin e bërë nga Shqipëria në drejtim të zhvillimit ekonomik, si dhe kontributin e Bankës së Shqipërisë në këtë zhvillim. Sipas tyre, bankat qendrore janë shtylla stabiliteti në kohë pasigurie, duke mbrojtur ekonominë dhe duke ndihmuar në ndërtimin e rezistencës për të ardhmen.
Një vlerësim i veçantë u shpreh edhe për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, i cili ofron mundësi të shumta për nxitjen e investimeve të huaja direkte në vend, si dhe u theksua nevoja për përparimin e reformave strukturore në këtë drejtim.
Përfaqësuesit e FMN-së dhe BB-së theksuan rëndësinë e bashkëpunimit të deritanishëm me Bankën e Shqipërisë dhe vazhdimin e tij nëpërmjet asistencës teknike. Në fokus ishin edhe përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për përmirësimet dhe risitë e vazhdueshme në sistemet e pagesave, dhe implementimin e projektit për pagesat e menjëhershme nëpërmjet TIPS clone.
Përfaqësuesit e FMN-së vlerësuan pozitivisht regjimin e lirë të kursit të këmbimit në Shqipëri, duke e cilësuar atë si një mekanizëm që ka ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe në përthithjen e goditjeve të jashtme, me një rol të rëndësishëm në përballimin e presioneve inflacioniste dhe në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Kursi i këmbimit duhet të lejohet të përshtatet më fleksibël ndaj zhvillimeve të tregut, ndërsa ndërhyrjet e bankës qendrore duhet të mbeten një mjet në funksion të përmbushjes së mandatit primar, atij të stabilitetit të çmimeve, dhe për të zbutur luhatjet që burojnë nga faktorë spekulativë.
Guvernatori Sejko dhe përfaqësuesit e FMN-së dhe BB-së dakortësuan lidhur me vazhdimin e bashkëpunimit midis institucioneve dhe vijimit të ofrimit të asistencës teknike në të ardhmen në fusha si mbikëqyrja bankare, sistemet e pagesave, aspektet ligjore etj.