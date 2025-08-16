Putin: “Samiti në Alaskë ishte i rëndësishëm, respektojmë qëndrimin e SHBA-së dhe dëshirojmë paqe”
Presidenti rus, Vladimir Putin, e vlerësoi takimin me Donald Trump në Anchorage, Alaska, si “në kohën e duhur dhe shumë të dobishëm”, gjatë një mbledhjeje të udhëheqësve më të lartë të Rusisë pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara.
Putin shtoi se Rusia respekton qëndrimin e SHBA-së dhe dëshiron një zgjidhje paqësore për Ukrainën, sipas agjencive ruse të lajmeve.
Ky samit ndodhi vetëm një ditë pas një telefonate midis Trump dhe Presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, ku u diskutuan mundësitë e armëpushimit dhe negociatat për territorin e Donbasit.
Analistët e konsiderojnë takimin si një hap për të koordinuar pozicione dhe për të vlerësuar gatishmërinë për bisedime më të thella mbi krizën ukrainase. Megjithatë, ekspertët ndërkombëtarë theksuan se rezultatet konkrete mbi armëpushimin dhe të ardhmen e negociatave mbeten ende të pasigurta, duke nënvizuar rëndësinë e këtij samiti si një mundësi për lehtësimin e tensioneve ndërkombëtare.