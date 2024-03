Grabitësin shqiptar e shpëtojnë fëmijët, nuk i hiqet nënshtetësia britanike (Emri)

Grabitësi shqiptar mund të qëndrojë në Britaninë e Madhe pavarësisht se gënju për kombësinë dhe të kaluarën kriminale.

Një grabitës i armatosur shqiptar ka fituar një apel gjyqësor për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar pavarësisht se gënjeu për kombësinë e tij për të fituar nënshtetësinë britanike.



Arsimi Murati, 46 vjeç, apeloi me sukses një përpjekje të Sekretares së Brendshme për t’i hequr nënshtetësinë. Sekretarja e Brendshme e akuzoi Muranit se ka gënjyer për kombësinë e tij dhe se është dënuar për një grabitje me armë në Shqipëri.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Një gjykatës i imigracionit të gjykatës së sipërme tha se Sekretarja e Brendshme nuk kishte arritur të provonte se Murati ishte në dijeni të dënimin kur ai aplikoi për leje për të qëndruar në MB, pasi ai ishte gjykuar për krimin në mungesë.

Murati gjithashtu pohoi se dëbimi i tij do të ishte një shkelje e të drejtës së tij për jetë familjare sipas nenit 8 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

Vendimi do të thotë se Murati do të lejohet të qëndrojë përgjithmonë në MB.

‘Dëboni kriminelët e rrezikshëm’

Megjithatë, vendimi shkaktoi një reagim të ashpër. “Kjo tregon pse ne kemi nevojë për reforma urgjente të sistemit të azilit dhe ligjeve të të drejtave të njeriut, për të lejuar dëbimin e shpejtë dhe efektiv të kriminelëve të rrezikshëm,” tha një deputet i lartë i konservatorëve.

Murati mbërriti në Britaninë e Madhe në nëntor 1999 për të kërkuar azil si një kosovar që po ikën nga lufta civile në vendin e tij. Ai u pranua si shtetas i republikës së atëhershme federale të Jugosllavisë dhe iu dha leja e pacaktuar për të qëndruar përpara se të natyralizohej si shtetas britanik në nëntor 2006.

Në vitin 2007, qeveria shqiptare nisi procedimin e ekstradimit ndaj tij, sepse një vit para mbërritjes së tij në Britaninë e Madhe, ai ishte dënuar për grabitje me armë dhe ishte dënuar në mungesë me 11 vjet e gjysmë burg. Ai u ekstradua në Shqipëri në vitin 2009 për të vuajtur dënimin me burg.

Deri atëherë, ai ishte martuar dhe kishte tre fëmijë, por gruaja e tij vdiq nga kanceri në tetor 2012, dhe fëmijët e tij u vendosën nën kujdesin e autoriteteve lokale. Pas lirimit nga burgu në vitin 2015, ai u kthye për të jetuar në Britaninë e Madhe dhe në shtator 2019 iu kthyen fëmijët e tij, raporton TCH.

Fshehte bindjen e tij

Megjithatë, një vit më pas, sekretarja e atëhershme e Brendshme Priti Patel tentoi t’i heqtë nënshtetësinë sepse e kishte marrë atë përmes mashtrimit, përfaqësimit të rremë dhe fshehjes së dënimit.

Në apelin e tij, Murati pranoi se kishte gënjyer se ishte kosovar, por pohoi se nuk kishte fituar nënshtetësinë britanike si rezultat i pretendimit të rremë.

Ai pretendoi gjithashtu se nuk kishte dijeni për gjyqin e tij për grabitje me armë në Shqipëri dhe se mësoi për dënimin e tij kur filloi procedura e ekstradimit.

“Ai më tej parashtroi se si kujdestari i vetëm për fëmijët e tij, do të ishte një ndërhyrje joproporcionale në jetën [të drejtat] e tij familjare të Nenit 8 për t’i privuar atij shtetësinë britanike”, thuhet në dokumentet e gjykatës.

Gjykata pranoi pretendimet e tij dhe hodhi poshtë argumentet e Home Office.